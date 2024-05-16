Moto X50 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, en yeni akıllı telefonu X50 Ultra’yı bugün piyasaya sürdü. Bu model, Edge 50 Ultra adı altında küresel pazarlarda çoktan görücüye çıkmıştı. Gelin yeni Moto X50 Ultra’nın özelliklerine birlikte bakalım.

Moto X50 Ultra

Moto X50 Ultra, 2712 x 1220 piksel çözünürlüğe sahip, 6,7 inçlik büyük bir OLED ekranla geliyor. Bu ekran 144Hz yenileme hızını destekliyor ve 10 bit renk derinliği sunuyor. Ayrıca HDR 10+ ve DC Karartma özellikleriyle donatılıyor ve 2500 nit’e kadar en yüksek parlaklığa ulaşabiliyor.

Telefon, IP68 toza ve suya dayanıklılığı ve sağlam alüminyum çerçevesiyle de oldukça dayanıklı. Ayrıca ön tarafında sağlam Corning Gorilla Glass Victus bulunuyor. Müşteriler bu modeli gerçek vegan deriden yapılma renk seçenekleriyle satın alabilecek.

Telefon güçlü Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile çalışıyor ve 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM’e sahip modeller ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli yapılandırmalarda mevcut olduğunu belirtelim Telefonda Android 14 tabanlı işletim sistemi bulunuyor.

Fotoğraf çekmeyi sevenler için X50 Ultra, f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 50 MP ana kamera, 122 derece görüş alanına sahip 50 MP ultra geniş kamera ve makro seçeneği içeren f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 3X zoom ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 64 MP telefoto kamera vaat ediyor. Cihaz ayrıca 100x’e kadar Süper Yakınlaştırmayı da destekler. Ön tarafta, otomatik odaklamalı ve f/1,9 diyafram açıklığına sahip 50 MP selfie kamerası bulunuyor.

Pil kapasitesi 4500mAh olup, 125W TurboPower hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjın yanı sıra 5W ters şarj desteğiye geliyor. Bağlantı açısından X50 Ultra, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11ax, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve USB Type-C‘yi destekler. Ayrıca Dolby Atmos tarafından ayarlanan stereo hoparlörleri içerir ve Dolby Head Tracking’i destekliyor.