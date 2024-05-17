Ana Sayfa » Akıllı Telefon Honor Üst Seviye Telefonları 200 ve 200 Pro Özellikleri Belli Oldu Akıllı Telefon Honor Üst Seviye Telefonları 200 ve 200 Pro Özellikleri Belli Oldu Emine Emre 3 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Honor, üst segment telefonlarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Honor yeni cihazlarını 27 Mayıs’ta tanıtmayı planlıyor ancak cihazların özellikleri lansmandan önce sızmış durumda. Honor üst seviye telefonları 200 ve 200 Pro özellikleri bilinen yanları ile içeriğimizde.

Honor Üst Seviye Telefonları 200 ve 200 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Hem uygun fiyatlı hem de üst düzey akıllı cihazları ile piyasanın sıkı rakiplerinden biri olan Honor yeni üst segment telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Marka 27 Mayıs’ta Honor 200 ve Honor 200 Pro cihazlarını tanıtacak. Ancak tanıtımdan önce söz konusu telefonların özellikleri ortaya çıktı.

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Çin’de ön siparişe açılan Honor 200 ve 200 Pro öncelikle tasarımları ve renkleri ile dikkat çekiyor. Yeşil, turuncu, siyah ve beyaz renk opsiyonları ile gelen telefonlar, arka kısımlarında bir eliptik bir kamera adası bulundurmakta. Ön kamera kısmında ise iki model arasında farklılıklar bulunuyor. Bu kapsamda Honor 200 telefonu, pek çok akıllı telefonu gibi tekli selfie kamerasına sahip iken Honor 200 Pro da ise birden fazla selfie kamerası bulunuyor.

Arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunacağı telefonda f/1.9 diyafram açıklığı ve OIS desteği bulunan Sony IMX766 sensörünün kullanılması bekleniyor. Bu özelliklere bakılacak olursa Honor’ın yeni telefonları ile daha net ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Arka kamera adasında yer alan telefoto kameranın ise 50x dijital zoom özelliği olduğu söylenmekte.

Honor 200 ve 200 Pro Ne Zaman Çıkacak?

Honor üst düzey telefonları hakkında ortaya çıkan bilgilere göre her iki cihaz da 5200 mAh batarya ile gelecek. 100W kablolu şarj desteği bulunan cihazların 20 dakika içerisinde tam şarj olabildikleri belirtiliyor. İşlemci kısmında ise Honor 200’ün Snapdragon 8s Gen 3 çip seti ile 200 Pro’nun ise Snapdragon 8 Gen 3 ile geleceği belirtilmekte. İşlemci kısmından da anlaşılacağı üzere oldukça güçlü telefonlar piyasaya giriş yapacak diyebiliriz.

Honor orta seviye telefonları Honor 200 ve 200 Pro ekranlarının ise 1,5 K çözünürlüklü, OLED ekran teknolojisi barındıracakları ve kavisli ekrana sahip olacakları belirtilmekte. Honor 200 ve 200 Pro’nun 27 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazlar şu anda Çin’de ön siparişe açılmış durumda.

Honor kısa bir zaman önce Honor 200 Lite modelini tanıtmıştı. 6,7 inç büyülüğünde bir ekrana sahip olan cihazda ise AMOLED panel yer almakta. 200 Lite modelinde kullanılan işlemci ise Dimensity 6080 olarak açıklandı. Bununla birlikte cihazda 8 GB dahili + 8 GB sanal olacak şekilde 16 GB RAM bulunmakta.