Katlanabilir iPhone Geliyor! Apple’ın 5 Yıllık Yol Haritası Ortaya Çıktı!

Apple’ın 2027 yılına kadar olan planları ortaya çıktı. Yenilikçi ürünleri piyasaya sunmayı hedefleyen marka, katlanabilir bir model de çıkarmayı planlıyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde yepyeni bir model olan katlanabilir iPhone geliyor. Bununla birlikte OLED ekran iPad, Macbook ve iPhone SE 4 de kısa zaman içersinde tanışacağımız telefonlardan olabilir. İşte Apple’ın 5 yıllık planlarına dair medyaya sızan detaylar…

Katlanabilir iPhone Geliyor!

Apple’ın gelecek planlarına ilişkin bazı detaylar internete sızdırıldı. Önümüzdeki 5 yıllık stratejik hamleleri ortaya çıkan Apple yeni ürünleri ile yine kullanıcıları şaşırtacak gibi duruyor. Bahse konu cihazlar arasında ise en çok merak edileni katlanabilir iPhone modeli oldu.

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Katlanabilir akıllı telefon piyasası günden güne büyüyor ve pek çok marka bu alanda da varlığını ispatlamak için ürün tasarlıyor. Apple da katlanabilir telefon alanında yeni bir cihaz çıkarmayı planlamakta. Pek çok modelde olduğu gibi katlanabilir telefonda da Apple istediği başarıyı yakalayabilecek mi, göreceğiz.

İnternete yayılan Apple yol haritasına ilişkin sızıntının gerçekliği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor ancak katlanabilir iPhone modelinin yanı sıra OLED ekran teknolojisi ile donatılmış iPad ve Macbook’un yanı sıra iPhone SE 4’ün de geleceği söylenmekte. Çıkan bilgiler arasında iPhone 16 serisine ilişkin detaylar da yer alıyor.

iPhone Katlanabilir Telefon Ne Zaman Çıkacak?

Gelen duyumlara göre iPhone 16 serisinin 4 modelinin de 8 GB’lık RAM’e sahip olması beklenmekte. iPhone 16 Pro modellerinde ekran boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç büyüklüğünde olabilir ve 5x periskop kamerası bulunabilir. 2025 yılında gelmesi beklenen iPhone SE 4’ün de bazı özellikleri sızdırıldı. Bu kapsamda cihaz 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana ve 48 MP ana kameraya sahip olabilir. Uygun fiyatlı olarak bilinen SE serisinin yeni modeli fiyat anlamında da diğerlerinden farklı olabilir.

iPhone katlanabilir modelin ise 2026 yılında kullanıcıya sunulması planlanıyor. Cihazın dış ekranının 6 inç, iç ekranınınsa 8 inç olacağı yönünde söylemler mevcut. Söz konusu cihazın sahip olacağı teknolojilerden anlaşıldığı üzere güçlü bir cihaz olması beklenmekte.

iPad ve Macbook OLED Ekranla Gelecek

2025 yılında piyasaya sunulması beklenen iPhone 17 Pro serisi de kamera kısmında farklılıklar barındırmakta. Arka kamera adasında 48 MP’lik üç kameranın bulunması beklenen cihaz OIS destekli yine 48 MP’lik selfie kamerası da barındıracak. iPhone 17 Pro serisi ekran kısmında ise Samsung Pol – less ekran teknolojisine yer verilebilir.

Apple’ın gelecek planlarına ilişkin sızdırılan verilere göre iPad Air ve iPad mini kısmına da OLED ekran teknolojisi getirilecek. Bunların yanı sıra Macbook tarafında ise 14 inç ve 16 inç OLED ekran teknolojisi bulunacak.