İşte Dünyanın En Pahalı Telefonları 2021

Akıllı telefonların hayatımızın merkezinde olduğu bir çağda yaşıyoruz. Fiyatlar da bir hayli uçtu. Fakat talep de artıyor. Multimilyarderlerin kullandığı telefonlar bizim elimizdeki telefonlar karşılaştırılamaz bile. Dünyanın en pahalı telefonları, muhteşem mücevherler ve işçilikle geliyor. Bu yazımızda dünyanın en pahalı telefonu hangisi sorusuna cevap vereceğiz. İnanın bu telefonlar dudaklarınızı uçuklatacak kadar pahalı ve kaybetmek istemeyeceğiniz cinsten. Karşınızda dünyanın en pahalı telefonları…

Galaxy S21 Ultra Caviar Edition – 20.000 Dolar

En pahalı telefonlar listemizdeki ucuz modellerden biriyle başlıyoruz. Sınırlı sayıda üretilen üst düzey akıllı telefon; altın, elmas, titanyum ve saf deri ile süslenmiş 5 lüks model ile geliyor. Bu lüks Samsung S21 Ultra‘nın arkası titanyumdan yapılma. Üstelik muhteşem elmaslarla süslü olduğundan son derece pahalı.

Caviar iPhone 12 Pro Pure Gold – 122.000 Dolar

Dünyanın en pahalı telefonlarından biri olan Caviar iPhone 12 Pro’dan sadece 7 adet var. Nitekim telefon, elmas süslemelerle birlikte 18 ayar saf altınla kaplandığı için pahalı fiyat etiketi vaat ediyor. Bu arada Caviar’ın dahili donanımı, normal iPhone 12 Pro ile aynı ve bu lüks his ile birlikte en son teknolojiyi kullanmak isteyenler için ideal bir seçim.

Caviar Goldphone – 170,000 Dolar

Caviar tarafından üretilen Goldphone, en saf 999.9 standartlarındaki (24 Karat) Altından üretilen dünyanın en pahalı akıllı telefonu listemizde olmaya hak kazandı. Bu, 1 kg saf altın kaplamalı özel sınırlı sayı aslında altınla süslü iPhone 12 Pro. Cihazın genel özellikleri standart iPhone 12 Pro ile aynı. Yine de altınla süslü olması ona uçuk bir fiyat etiketi eklemiş.

Vertu Signature Cobra – 310,000 Dolar

Yaklaşık 3 milyon TL değerindeki bu telefon, listemizdeki en ucuz telefonlardan biri. Aslen Nokia’nın bir dalı olan Vertu, beğenilen bir lüks telefon markası ve Signature Cobra, onların en iyi eseri diyebiliriz.

Bu arada Fransız kuyumcu Boucheron tarafından tasarlanan telefon, ekstra zanaatkar bir dokunuş için elle bir araya geldi. Ve dünya çapında sadece sekiz parça ile sınırlı. Gövde altın kaplamadan oluşuyor. Ayrıca en belirgin unsur, som altından, beyaz elmaslardan, zümrütlerden ve yakutlardan oluşan, telefonun etrafında dolanan mücevherli kobra diyebiliriz.

Goldvish Revolution – 488.150 Dolar

İsveçli marka Goldvish, bu parça ile oldukça benzersiz bir şey yarattı. Ayrıca çoğu telefonun kare şeklindeki tasarımlarını daha yuvarlak bir şeyle değiştirmek, ona çekici bir şekil veriyor. Telefonda beyaz altın, gül altın, deri, elmas ve safir cam gibi malzemeler var. Bu arada ekstra benzersizlik için çıkarılabilir bir analog saati bile var. Dünyada sadece 32 parça üretilen bu harika telefon; en pahalı telefonlar arasında yer alıyor.

Gresso Las Vegas Jackpot – 1 Milyon Dolar

Altın ve siyah pırlantanın birleşiminden (toplam 45,5 karat) yapılan bu telefon gerçekten dünyanın en güzel telefonu. Bu arada telefonun güzel arka paneli 200 yıllık bir Afrika ağacından; ahşaptan yapılma ve elle cilalanan 17 lazerle oyulmuş safir var. Ayrıca şimdiye kadar sadece üç telefon satışa çıktı. Her birinin ahşap panele kazınmış benzersiz bir numarası var. Böylece gerçekten eşsiz bir şeye sahip olduğunuzu hissediyorsunuz.

Goldvish Le Milyon – 1,3 Milyon Dolar

Goldvish, bir zamanlar dünyanın en pahalı telefonu olarak Guinness Rekoru sahibi olan bu inanılmaz hançer şeklindeki telefonla listeye yeniden girdi. Nitekim gövde 18 ayar beyaz altından oluşuyor. 120 karat pırlanta ile caka satıyor. Jackpot gibi, Le Million da sadece üç adet satışa çıktı. Bu arada n pahalı akıllı telefon üretici Goldvish, harikalar yaratmaya devam ediyor.

Diamond Crypto Smartphone – 1,3 Milyon Dolar

Avusturyalı tasarımcı Peter Aloisson; piyasaya sürüldüğünde dünyanın en pahalı telefonu unvanını da elinde bulunduran Diamond Crypto’yu tasarladı. Bu arada telefon platinden; pembe altın logolu ve ana düğmeli ve yan tarafında yüksek kaliteli Macassar Abanozdan yapılmış ahşap panelden oluşuyor. Nitekim telefon, adını iki temel özelliğinden alıyor; 10’u çok nadir bulunan mavi elmas da dahil olmak üzere; 50 elmasla süslü. Üstelik tüm verileri tamamen güvende tutmak için özel olarak geliştirilmiş bir şifreleme teknolojisi de var.

iPhone 3G King’s Button – 2,5 Milyon Dolar

Aloisson’un bir başka tasarımı ve belki de bugüne kadarki en tanınmış eseri olan King’s Button; tamamı 18 ayar sarı, beyaz ve pembe altın karışımına sahip. Beyaz altın, telefonun kenarları boyunca uzanan bir şerit şeklini almış ve 138 elmastan oluşuyor. Bu telefonu gerçekten öne çıkaran şey, elbette, ana sayfa düğmesinin yerini alan 6,6 karatlık bir elmas şeklini alan ‘Kral Düğmesi’ diyebiliriz.

Goldstriker iPhone 3GS Supreme – 3,2 Milyon Dolar

Goldstriker, Kings Button ile birçok benzerliği paylaşıyor, ancak bu benzerlikleri farklı bir seviyeye taşıyor. İngiliz tasarımcı Stuart Hughes tarafından tasarlanan cihaz; 22 ayar altın; telefonun kenarlarına işlenmiş; 136 elmas ve Apple logosunu oluşturan; 53 elmas ile göz kamaştırıyor. Ana sayfa düğmesinin yerini yine bir elmas alıyor, ancak bu 7.1 karat. Üstelik telefon tek parça granitten meydana gelmiş. Ayrıca deri ve keşmir altınıyla süslenmiş bir kutu içinde geliyor.

iPhone 4 Diamond Rose – 8 Milyon Dolar

Dünyanın en güzel telefonu hangisi diye merak ediyorsanız o halde dünyanın en pahalı iPhone modellerinden birine göz atın. Stuart Hughes eseri olan telefondan dünyada sadece iki tane var. Her biri ısmarlama bir parçadan oluşuyor. Telefon, toplam 100 karat için 500 elmas artı Apple logosunda 53 elmas ile gül kıvrımından meydana gelmiş. Önceki iki girişte olduğu gibi, bu telefonda ana sayfa düğmesi yerine bir elmas var, ancak 7.4 karatlık pembe bir elmas ile adeta düşman çatlatıyor. Aynı zamanda Goldstriker gibi bir granit sunum kutusuyla geliyor.

iPhone 4S Elite Gold – 9,4 Milyon Dolar

Dudak uçuklatan bir başka pahalı telefonla listemize devam ediyoruz. Stuart Hughes belki de lüks iPhone severlerin favorisi. Çünkü bu onun en pahalı telefonlar listesindeki üçüncü parçası ve en üst noktanın sadece bir adım gerisinde. Bu muhteşem telefon; toplam 100 karat, kenarlarında 500 elmas ile el yapımı ve özelleştirilmiş.

Telefonun arka paneli ve Apple logosu 24 ayar som altından meydana gelmiş. Logo ayrıca 53 pırlantaya sahip ve önceki iki kreasyonunun bir adım ötesinde, bu, ana düğmeyi oluşturan çarpıcı bir 8.6 karat pırlanta var. Telefon, ‘yedek’ bir ana sayfa düğmesi olarak ek bir 7.6 karat elmasla birlikte geliyor! Bu telefonu gerçekten zirveye taşıyan şey; platinden yapılmış cilalı Tyrannosaurus Rex kemiği parçalarıyla; opal, charoite ve pietersit gibi çok sayıda nadir değerli taşla doldurulmuş kutusu diyebiliriz.

Dünyanın En Pahalı Apple Telefonu!

Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – 48,5 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı telefonu fiyatı dudak uçuklatacak cinsten. Bu özel iPhone ilk olarak 2004’te üretildi. Nitekim ardından gelenlere rağmen dünyanın en pahalı akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Rakiplerine kıyasla oldukça sade bir tasarıma sahip olan telefon, pembe altın ve platin varyasyonları da bulunan 24 ayar altın dış kaplamaya sahip. Telefonun merkezinde, kelimenin tam anlamıyla; arka panele yerleştirilmiş büyük bir pembe elmas var. Nitekim Stuart Hughes’un telefonlarından biri kadar süslü olmasa da, bu telefonun nadir olması, fiyatını ikinci en pahalı olanın 5 katından fazlasına götüren şey diyebiliriz. Ayrıca turuncu ve mavi pırlantalı ve sırasıyla 42,5 milyon dolar ve 32,5 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fiyatla iki ‘daha ucuz’ alternatifi de var.