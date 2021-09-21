İşte Oppo Watch Free’nin Farklı Tasarımı!

Oppo’nun yeni akıllı saati son zamanlarda gündemde yer ediniyor. Şimdi de Oppo Watch Free‘nin basın görselleri sızdırıldı. Akıllı saatin bir fitness takipçisini andıran tasarımı son derece farklı görünüyor.

Evan Blass namı diğer ‘evleaks’ tarafından Twitter’da yayınlanan görseller, saati yalnızca farklı açılardan göstermekle kalmıyor, aynı zamanda hangi iki renk tonunda kullanılabileceğini de ortaya koyuyor.

Oppo Watch Free, Huawei Watch Fit ve daha yakın zamanda duyurulan Realme Band 2’ye benzer dikey olarak uzatılmış dikdörtgen bir ekrana sahip. Ekran, siyah modelde siyah ve altın renginde kaplanmış metal bir çerçeve olduğuna inandığımız bir çerçeveyle donatılmış.

Tıpkı Realme Band 2 gibi, bunun da herhangi bir fiziksel düğmesi yok, bu da tüm işlemlerin dokunmatik ekran tarafından yapılacağı anlamına geliyor. Kasaya, nefes alabilirlik ve rahatlık için çıkıntılara sahip dokulu bir kauçuk kayış eklenmiş. Saatin diğer özellikleri henüz bilinmiyor.

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