Realme Band 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme Band 2 nihayet tanıtıldı. Şirketin en yeni akıllı giyilebilir ürünü, yeni şık bilek kayışları ile birlikte sağlık özellikleri sunuyor. Realme Band 2, maksimum 500 nit parlaklığa sahip dikdörtgen bir şekle sahip 1.4 inç TFT LCD renkli ekrana sahip.

Bu ekran önceki modeldeki 0,96 inçten daha büyük. Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı bandında ayrıca SpO2 kan oksijen sensörü, uyku izleme sensörü ve normal kalp atış hızı sensörü gibi bir dizi sağlık ve fitness tabanlı özellik bulunuyor.

Özellikle, kalp atış hızı ve kan oksijen sensörü, şirketin Watch serisi için bu sensörleri de sağlayan Goodix’e ait. Realme Band 2 yürüyüş, koşma, bisiklete binme, yüzme ve daha pek çok egzersiz modunu destekliyor.

Cihazda 204mAh pil bulunuyor ve 12 güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Yeni akıllı bant ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklı ve 50 saat yüzüyle birlikte geliyor. Cihazın fiyatı 34 dolar olarak belirtildi.