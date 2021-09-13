Realme Band 2, 15 Eylül’de Görücüye Çıkacak!

Realme Band 2‘yi ilk olarak Temmuz ayında fitness takipçisinin görselleri internette yayınlandığında öğrenmiştik. Neredeyse iki ay sonra Realme yeni giyilebilir cihazı duyurmaya hazır. Paylaşılan bir görsele göre Realme Band 2, 15 Eylül’de satışa sunulacak.

Realme, geçen yıl piyasaya sürülen modelden farklı olarak yepyeni bir tasarımla yola çıkıyor. Ancak bu daha önce görmediğimiz bir tasarım değil. Realme Band 2, Huawei Watch Fit‘e benzer bir tasarıma sahip. Bu aynı zamanda Honor Watch ES ve Honor Band 6 ile aynı tasarım. Ancak Realme Band’in yan tarafında bir düğme yok.

Ekran, fotoğrafta gösterildiği gibi şimdi çok daha büyük ve daha önceki bir rapor, 1.4 inçlik bir ekran olduğunu ve Realme Band’ın 0.96 inçlik ölçüsünden önemli bir artış olduğunu söyledi. Daha büyük ekran, her zaman daha fazla olanak sunar.

Realme Band 2, daha iyi özellikler sunacak. Beklenen özellikler arasında SpO2 ölçümü desteği de yer alıyor. Realme Band, 9 aktivite modunu izleme desteği ile piyasaya sürüldü, bu nedenle bu modelin birkaç mod daha sunması bekleniyor.

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