İşte Samsung Galaxy Book Pro 360 2’nin Tasarımı

Samsung, yakın zamanda amiral gemisi Galaxy S22 serisi ve Galaxy Tab S8 serisi gibi çeşitli ürünlerin tanıtıldığı Galaxy Unpacked 2022‘yi düzenledi. Güney Koreli şirketin, bir sonraki büyük ürününü bu ayın sonlarında MWC 2022’de tanıtmaya hazırlanıyor. Ve bu, efsanevi etkinlik Galaxy Book Pro 2 360 dizüstü bilgisayara ev sahipliği edecek.

Bugün ortaya çıkan bilgiler, 360 derecelik katlanır dizüstü bilgisayarın bordo bir çeşidini gösteriyor. Orijinal fabrika görüntü dosyasında; Galaxy Book Pro 2 360‘ın kod adının “Mars 2” olduğu söyleniyor. Yani orijinal Galaxy Book 360 modelinin bir üst modeli olacak.

Samsung, yeni cihazın adını henüz doğrulamamış olsa da, mevcut ayrıntılara göre Galaxy Book Pro 2 360 adını taşıyacak. Tasarım açısından, pek bir farklılık yok fakat birkaç gelişöe göze çarpıyor. Daha geniş klavye ve daha büyük ekran dışında, panelinde ve menteşesinde herhangi bir önemli tasarım değişikliği yok.

360 derece katlanır tasarımı desteklemenin yanı sıra ekranın; çerçeve boyutu da önceki nesil modele çok benziyor. Ancak görseller, S Pen kalemini destekleyip desteklemediğini açıklamadı.

Son olarak kaynaklar, Galaxy Book Pro 2 360’ın bir USB-C bağlantı noktası; 3,5 mm kulaklık girişi ve bir microSD kart okuyucu yuvası ile tamamlanan; yaklaşık 15 inçlik bir ekrana sahip olabileceğini söylüyor.