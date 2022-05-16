İşte Samsung Galaxy Watch 5 Pro’nun Tasarımı

Samsung, bu yıl Galaxy Watch 5 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2021’de Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic‘i piyasaya sürmüştü ve şimdi yeni bilgiler, saatle ilgili bazı ilginç detayları ortaya çıkardı.

Birinci sınıf akıllı saatlerin çoğu alüminyum yapılı veya paslanmaz çelik tasarımlı olsa da; Güney Koreli teknoloji devinin işleri bir adım ileriye taşıdığını söyleyebiliriz. Görünüşe göre Galaxy Watch 5 Pro titanyum bir yapıyla gelecek. Şu an itibariyle şirketin rakibi Apple, titanyum yapılı kendi akıllı saatlerini satıyor. Dolayısıyla Samsung da benzer bir tasarımla rekabet etmek istiyor.

Yeni titanyum yapısının yanı sıra, Galaxy Watch 5 Pro’nun da Safir cama sahip olacağı da ortaya çıktı. Bu cam diğer cam türlerinden daha dayanıklı ve çizilmelere karşı daha iyi koruma sağlıyor. Kaynak, markanın yeni üst düzey akıllı saatinin dönen bir çerçeve tasarımına ve WearOS işletim sistemine sahip olacağını belirtti. Ayrıca Galaxy Watch 5 Pro’nun dar çerçeveler sunmayacağını da sözlerine ekledi.

Özellikle, yeni nesil modelin de önceki nesilden daha geniş olduğuna inanıyoruz. Ne yazık ki, şu anda sahip olduğumuz tüm bilgiler bu. Yeni detayları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.