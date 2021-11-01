Kan Basıncı Özellikli Huawei Watch, Kasım Ayında Tanıtılacak

Hipertansiyon (yüksek tansiyon), kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sonuçlarına yol açabilir. Çoğu akıllı saat, kandaki oksijen içeriği monitörü ve kalp atış hızı izleyicisi gibi sağlık izleme özellikleriyle; birlikte geliyor.

Gelecekteki akıllı saatlerin, kullanıcıların kan basıncını ölçmesine de izin vereceği söyleniyor. Görünüşe göre Huawei, böyle bir özelliğe sahip bir akıllı saat piyasaya süren ilk marka olacak.

Son zamanlarda, Changan Digital King adlı bir Weibo hesabına sahip Çinli bir kaynak, Huawei’nin; Kasım ayında yeni bir akıllı saat duyuracağını iddia etti. Görünüşe göre bu akıllı saat bir tansiyon izleyiciye sahip olacak.

Geçen ay, Guangdong Eyaleti Gıda ve İlaç İdaresi, onaylı cihazların listesini yayınladı. Liste, tıbbi sınıf EKG (elektrokardiyogram) ve kan basıncı izleyici desteğine sahip; bir Huawei akıllı saati içeriyordu.

Mayıs 2021’de Huawei’nin tüketici iş akıllı telefon kategorisi başkanı He Gang; şirketin tansiyon tespitini destekleyen ilk akıllı saatinin tıbbi cihaz kayıt testini geçtiğini söyledi.

Eylül ayındaki bir rapor, Huawei’nin Huawei Watch D takma adını EUIPO yetkilisine kaydettirdiğini ortaya koydu. Bu cihazın kan oksijen takibi desteği ile gelebileceği tahmin ediliyor. Kasım ayı başladığına göre; şirketin yakında Çin’de bir tansiyon izleyicili ilk akıllı saatini piyasaya sürmesi muhtemel.

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