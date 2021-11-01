Huawei AI Hoparlör 2e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Huawei’nin akıllı telefon işine odaklanması zorlaşırken, Çinli şirket, diğer ürünlere odaklandı. Buna paralel olarak, şirket bugün 199 yuan (yaklaşık 31 dolar) karşılığında satın alınabilen Huawei AI Speaker 2e‘yi piyasaya sürdü.

Hoparlör, hap şeklinde bir tasarıma ve ağ görünümüne sahip. Hoparlör, saat, hava durumu, sıcaklık ve daha fazlası dahil olmak üzere; birkaç farklı bilgi gösterebilen LED nokta vuruşlu ışıklarla birlikte geliyor.

Huawei AI Speaker 2e’nin üst kısmında, tek tıklamayla iletişim için ortada; sarı renkli bir düğme var. Hoparlördeki diğer düğmeler oynatmayı kontrol etmek adına işe yarıyor.

Dahili olarak cihaz, güçlü bir bas efekti ve net orta-yüksek frekans sağlamak için; 2,5 inç 6W tam aralıklı hoparlör ve pasif radyatörle birlikte geliyor. Ayrıca, kullanıcıların iletişim için hoparlörü kullanmalarını sağlayan bir mikrofon da var.

Yakın zamanda piyasaya sürülen diğer birçok Huawei ürününe benzer şekilde; bu AI Speaker 2e de şirketin kendi HarmonyOS işletim sistemi sunuyor. Bu, aynı sistem tarafından desteklenen diğer mobil cihazlara bağlanabileceği ve ağa bağlanabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca bkz: Huawei, iki farklı yonga seti ile uygun fiyatlı Enjoy 20e’yi tanıttı