Huawei, iki farklı yonga seti ile uygun fiyatlı Enjoy 20e’yi tanıttı

Tam zamanında Huawei, Enjoy 20e adlı en yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Telefon iki farklı modelde geliyor – biri Helio P35 yonga setli Enjoy 10e ile hemen hemen aynı olan ve diğeri Kirin 710A platformunda çalışan.

HiSilicon çipli Enjoy 20e, 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile satılacak. HarmonyOS 2‘yi kutusundan çıkarırken, MediaTek “standart” sürümü EMUI 10’u önyüklü olarak getirecek ve 4 GB RAM’e sahip olacak. Bu, P35 Enjoy 20e’yi Enjoy 10e’den ayıran tek şeyin yeni telefonun arkasındaki parmak izi tarayıcısı olduğu anlamına geliyor.

Enjoy 20e, 5.000 mAh pil ve arkasında 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile mütevazı bir çift kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta, 6,3″ HD+ çözünürlüklü LCD’nin içindeki su damlası çentiği, 8 MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Helio P35 özellikli Huawei Enjoy 20e, 64 GB veya 128 GB depolama alanı isteyip istemediğinize bağlı olarak yaklaşık 155 $ veya 185 $ karşılığında satışa sunuldu. Kirin 710A modelinin kullanılabilirliği ve fiyatlandırması henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.