HarmonyOS 3 Developer Preview Tanıtıldı!

Bugün erken saatlerde Huawei Geliştirici Konferansı 2021‘de şirket, işletim sisteminin HarmonyOS 3 adlı son sürümünü tanıttı. Yeni yazılım, geliştiricilerin denemesi için çıktı.

Huawei, ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle HarmonyOS‘a geçti. Şirketin akıllı telefon işi bitişin eşiğinde olmasına rağmen; firma kendi geliştirdiği yazılım platformunda kaynakları zorlamaya devam ediyor.

Bu anlamda HarmonyOS 3 ise, sistem mimarisi; süper cihaz ve çoklu cihaz dağıtımı için tek seferlik geliştirmeye odaklanıyor. HarmonyOS 3 Developer Preview, esnek dağıtım araçları getiriyor. Bu nedenle, cihaz geliştiricileri, işletim sistemini birleştirmek için donanım gereksinimlerine göre temel bileşenleri seçebiliyor.

Ayrıca Huawei, işletim sistemi ve çeşitli cihazlar arasında tutarlılığı korumak için kullanıcı arayüzü tasarımında iyileştirmeler yaptı. Şirket ayrıca Ark Development Framework 3.0 (ArkUI 3.0), DevEco Studio 3.0 ve 6000+ API‘yi duyurdu.

Özetle, HarmonyOS’un yeni sürümü, platforma daha fazla geliştirici ve ortak şirketi getirmeye çalışıyor. Bu, kullanıcıya yönelik yeni bir özellik olmayacağı anlamına gelmiyor. Bununla birlikte, HarmonyOS 3 Beta‘nın 2022’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

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