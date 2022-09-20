Kan Oksijen Takibi Gelecekte Telefon Kameralarından Yapılacak!

Akıllı telefonlar bazı düzgün sağlık odaklı şeyler yapabiliyor. Adım sayma ve uyku takibinden nabız ve solunum hızı ölçümüne kadar cebinizdeki telefon oldukça güçlü bir sağlık izleme cihazı olarak işlev görüyor. Şimdi, Washington Üniversitesi’nden bir bilim insanı ekibi, bu özelliklere kandaki oksijen seviyesi ölçümünü eklemek istiyor.

NJP Digital Medicine’de yayınlanan bir makalede ekip, “akıllı telefon kamera tabanlı SpO2 algılama sisteminde ilk klinik geliştirme doğrulaması” dediği şeyi detaylandırıyor. Basitçe söylemek gerekirse, ekip bir algoritma geliştirdi ve akıllı telefonların kan oksijen doygunluk seviyesini, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından reçetesiz nabız oksimetreleri için onaylananla aynı temel seviyeye kadar ölçebileceğini kanıtladı.

Referans olarak kurum, bir nabız oksimetresinin SpO2 seviyelerini %70 kadar düşük ölçebilmesini baz alıyor. Altı gönüllünün katıldığı çalışmanın bir parçası olarak ekip, bir akıllı telefonun kamerası ve yanındaki flaşın üzerine basitçe bir parmak yerleştirerek minimum %70’lik kan oksijen seviyelerinin yaklaşık %80 doğrulukla ölçülebileceğini kanıtladı.

Önceki akıllı telefon tabanlı SpO2 ölçüm yöntemleri yalnızca %85’lik bir taban ölçebiliyordu, ancak bilim adamları tarafından geliştirilen yeni algoritmik yöntem, tıbbi sınıf nabız oksimetreleriyle aynı temel seviyeye dokunabiliyor.

Burada kullanılan teknik, Apple Watch Series 8 ve Samsung Galaxy Watch 5 gibi akıllı saatlerde bulunan SpO2 sensörlerinden çok farklı değil. Flaş, damarlarda hareket eden kanın yolunu aydınlattığında, ışık absorpsiyon hızı değişiyor ve bu varyasyonlar daha sonra kan oksijen doygunluk seviyesini ölçmek için özel algoritma aracılığıyla işleniyor.