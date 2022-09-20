Ana SayfaTeknoloji HaberleriKan Oksijen Takibi Gelecekte Telefon Kameralarından Yapılacak!

Kan Oksijen Takibi Gelecekte Telefon Kameralarından Yapılacak!

Altı gönüllünün katıldığı çalışmanın bir parçası olarak ekip, bir akıllı telefonun kamerası ve yanındaki flaşın üzerine basitçe bir parmak yerleştirerek minimum %70'lik kan oksijen seviyelerinin yaklaşık %80 doğrulukla ölçülebileceğini kanıtladı.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
kan-oksijen

Windows 11 2022 Güncellemesi Nasıl İndirilir ?

Windows 11 2022 Güncellemesi, Microsoft'un geçen yıl Windows 11'i piyasaya sürmesinden bu yana ilk büyük...

Akıllı telefonlar bazı düzgün sağlık odaklı şeyler yapabiliyor. Adım sayma ve uyku takibinden nabız ve solunum hızı ölçümüne kadar cebinizdeki telefon oldukça güçlü bir sağlık izleme cihazı olarak işlev görüyor. Şimdi, Washington Üniversitesi’nden bir bilim insanı ekibi, bu özelliklere kandaki oksijen seviyesi ölçümünü eklemek istiyor.

NJP Digital Medicine’de yayınlanan bir makalede ekip, “akıllı telefon kamera tabanlı SpO2 algılama sisteminde ilk klinik geliştirme doğrulaması” dediği şeyi detaylandırıyor. Basitçe söylemek gerekirse, ekip bir algoritma geliştirdi ve akıllı telefonların kan oksijen doygunluk seviyesini, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından reçetesiz nabız oksimetreleri için onaylananla aynı temel seviyeye kadar ölçebileceğini kanıtladı.

Referans olarak kurum, bir nabız oksimetresinin SpO2 seviyelerini %70 kadar düşük ölçebilmesini baz alıyor. Altı gönüllünün katıldığı çalışmanın bir parçası olarak ekip, bir akıllı telefonun kamerası ve yanındaki flaşın üzerine basitçe bir parmak yerleştirerek minimum %70’lik kan oksijen seviyelerinin yaklaşık %80 doğrulukla ölçülebileceğini kanıtladı.

kan-oksijen

Önceki akıllı telefon tabanlı SpO2 ölçüm yöntemleri yalnızca %85’lik bir taban ölçebiliyordu, ancak bilim adamları tarafından geliştirilen yeni algoritmik yöntem, tıbbi sınıf nabız oksimetreleriyle aynı temel seviyeye dokunabiliyor.

Burada kullanılan teknik, Apple Watch Series 8 ve Samsung Galaxy Watch 5 gibi akıllı saatlerde bulunan SpO2 sensörlerinden çok farklı değil. Flaş, damarlarda hareket eden kanın yolunu aydınlattığında, ışık absorpsiyon hızı değişiyor ve bu varyasyonlar daha sonra kan oksijen doygunluk seviyesini ölçmek için özel algoritma aracılığıyla işleniyor.

-- Reklam --

Nvidia Yeni Araç İçi Sistemini Duyurdu – Otonom Araçlar

Nvidia'nın bugünkü GTC fuarında şirket, araç içi bilgi işlem çabalarında, aracınızı bir dizi AI destekli ekran ve gösterge panosu...
Önceki İçerikRedmi K60, Tasarımda iPhone 14’ten İlham Alacak
Sonraki İçerikVivo X Fold+, Snapdragon 8+ Gen 1 ile AnTuTu’da göründü

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.