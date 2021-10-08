Katlanabilir iPhone’un Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz diğer tasarım stilleri gibi popüler değil. Ancak en iyi üreticiler arasında yer alan Apple, belki de henüz bir konsept veya gerçek bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmeyen tek marka olduğu içindir. Samsung ise, Galaxy Z Flip ve Z Fold serisi altındaki üçüncü nesil modelleriyle; satış rekorları kırıyor.

Apple, şirketin ilk katlanabilir modelini piyasaya sürmek için çalıştığını gösteren; katlanabilir telefonlarla ilgili birkaç patent başvurusu yaptı. Patent başvuruları, katlanabilir iPhone’un kayar bir gövdeye ve esnek bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Apple, daha önce “Kayarak genişletilebilir ekranlara sahip elektronik cihazlar” başlıklı tasarım patentlerinden birini güncelledi. Güncelleme, bazı önemli ayrıntıları içeriyor, ancak diğer bazı kısımlara daha fazla ışık tutuyor. Genel tasarım aynı kalıyor.

Özetle, patent, genişletildiğinde daha önce gizlenmiş bir ekranı ortaya çıkaran katlanabilir bir iPhone’u tanımlıyor diyebiliriz. Apple, “Esnek ekranın bir kısmı, muhafaza genişlememiş durumdayken muhafazanın iç bölgesinde saklanabilir” diye açıklıyor. Patent açıklamasında, “Genişletilmemiş durumda, esnek ekran bir veya daha fazla bükülmeye sahip olabilir ve bir veya daha fazla kez kendi üzerine geri dönebilir” dibaresi bulunuyor.

Apple, testten sonra verilen patenti değiştirmek için gereken verileri üretmiş olabilecek; bir prototip üzerinde zaten çalışıyor olabilir. Ancak, şirketin son üründe kayar tasarımı kullanacağı sonucuna varamayız.

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