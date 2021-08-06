Katlanabilir Telefonlar Popülarite Kazanmaya Devam Ediyor

Katlanabilir akıllı telefonların hayatımıza girmesinin üzerinden birkaç yıl geçti. Bu tür cihazlar oldukça yeni olsa da, Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üçüncü nesil katlanabilir telefonlarını 11 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung’un yaklaşmakta olan cihazlarının geliştirilmiş bir tasarıma sahip olması ve rekabetçi bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Büyük iyileştirmeler ve daha düşük fiyatlandırma ile şirket, katlanabilir telefon satışlarını artırmayı umuyor.

Bir rapor, katlanabilir akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl geçen yıla göre üç kat artacağını tahmin ediyor. Ancak, sevkiyat sayısının 9 milyon civarında olması bekleniyor.

2023 yılına kadar, bu tür telefonların sevkiyatında 10 kat büyüme olabilir. Samsung’un katlanabilir cihazlar için pazar payının yüzde 88’inden fazlası ile pazara hakim olacağını da ekliyor.

Şu anda katlanabilir akıllı telefonlara sahip birkaç şirket var ve bu nedenle Samsung pazar lideri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte şirket, diğer markalar kendi katlanabilir telefonlarını piyasaya sürdükten sonra bile pazar payının yüzde 75’inden fazlası ile pazara hakim olmaya devam edecek.