Xiaomi Yeni Katlanabilir Telefon Konseptiyle Göz Kamaştırıyor

Xiaomi, bu yıl katlanabilir telefonlar için epeyce patent başvurusunda bulundu. Yakın zamanda, kapaklı katlanır tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Flip ve Mi Mix Fold‘u gördük ve şimdi ise yeni katlanabilir telefon patenti benzersiz bir tasarımı gözler önüne seriyor.

Geçen yıl Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) ile bir tasarımın patentini aldı. Patent belgesi dün yayınlandı ve tasarımı açıklayan çok sayıda belgeyi sergiliyor. Bu belgelerdeki görüntüler işlenmiş ve yanlardan öne doğru giden sonsuz ekrana sahip katlanabilir bir telefonu gösteriyor.

Geçmişte Huawei Mate Xs katlanabilir telefonu ile Huawei’den benzer bir şey görmüştük. Ancak Mate Xs’in dışa katlanır tasarımından farklı olarak, Xiaomi’nin Mi Fold’u içe doğru katlanır bir tasarıma sahip. Genel olarak daha kalın bir form faktörü ile ince kenarlar sunuyor.

Source/Lets Go Digital

Ayrıca bir tarafında tüm düğmelere sahip dikey bir çerçeve bulunuyor. Telefonun üst tarafında hoparlör kurulumu, mikrofon ve SIM kart tepsisi yer alıyor. Altta ise, USB Type-C konektörü bulunuyor. Bu telefonun resmi olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.