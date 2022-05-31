Kızılay, Metaverse Dünyasına Giriyor!

Ülkemizin büyük sağlık kuruluşu Kızılay, farkındalık yaratmak için Meta ile iş birliği sağladı. İş birliği ile beraber ilk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda beraber çalışmalar yapılacak.

Dün İsviçre’de yapılan toplantılar kapsamında Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Genel Başkan Yardımcısı ile Meta yöneticileri farkındalık yaratmak için çalışmalar yapılacağı konuşuldu. Yapılan toplantı sonunda taraflar anlaşmaya vardı ve ilk olarak Kızılay daha sonra tüm dünya sağlık kuruluşları yavaş yavaş Metaverse dünyasında yerini almaya başlayacak.

Yapılan anlaşma sonucunda verilen kararlara göre, Metaverse dünyası içerisinde öncelikli olarak ilk yardım ve afet durumlarında neler yapılacağına yönelik eğitimler verilecek. Bu sayede sanal dünyada, geleceğimiz için sağlam adımlar atılmış olacak.

İş birliği kapsamında geleceğin dünyası Metaverse alanında Kızılay’da yerini alacak. Kurum, İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı artırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Metaverse‘in sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlayacak. Bu ortaklığın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden başlayarak tüm Ulusal Derneklere yeni fırsatlar getirmesi hedefleniyor.

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