Küresel Çip Sıkıntısı Nedeniyle Apple Hisselerinde Sert Düşüş Yaşandı

Birçok akıllı telefon şirketi bu yıl tüm dünyada yaşanmaya başlayan çip üretimi sorunuyla karşı karşıya kaldı. Apple dünyanın en büyük çip müşterilerinden biri. iPhone13’ü yeni piyasaya süren Apple , çip üretim sorunu sebebiyle hedeflediği çip miktarını alamadığını belirtti. Çıkan haberler üzerine Apple’ın hisselerinde %1,2 oranında düşüş yaşandı.

Bloomberg’in haberine göre ;Apple’ın planlanan üretim hedeflerine ulaşmak için yeterli parça alamadığı bildirmesiyle Apple hisselerinde sert düşüş yaşandı. Apple başlangıçta 2021’in son aylarında 90 milyon iPhone üretmeyi planlamıştı, ancak Broadcom ve Texas Instruments’tan gelen çiplerle ilgili tedarik sorunları nedeniyle bu sayıyı 10 milyon (veya yaklaşık yüzde 11) azalttığı bildirdi . Tedarik sorunu nedeniyle Broadcom ve Texas Instruments’ın hisselerinin de %1 düştüğü belirtildi.

Apple CEO’su Tim Cook, çip üretim sorunun iPhone ve iPad satışlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarmıştı ve “elimize ne tür bir koşul gelirse gelsin hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” demişti. Ancak görünen o ki, Apple’ın en iyi çabalarına ve tedarikçilerle olan olumlu ilişkilerine rağmen, yeterli iPhone yapmak için ihtiyaç duyduğu fiziksel bileşenleri bir araya getiremiyor.