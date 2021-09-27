Lenovo 28 Eylül’de 5 Yeni Bilgisayar Piyasaya Sürecek!

Lenovo, şirketin 28 Eylül’de tamamı en yeni Windows 11 işletim sistemiyle çalışan beş yeni dizüstü bilgisayarı duyurmaya hazırlandığını söyledi. Lansman yarın gerçekleşecek.

Şirket tarafından paylaşılan resmi posterde, beş dizüstü bilgisayarın Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition, Xiaoxin Pro 14 2021 Ryzen Edition, YOGA 13s 2021 Ryzen Edition, Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition ve Xiaoxin Air 14 olduğu ortaya çıktı. Söylenenlere göre bu cihazlar Windows 11 desteği ile gelecek ve daha sonra güncellenecek.

Lenovo, Xiaoxin Pro 14 2021 Core Edition’ın Intel Core i5-11320H işlemci tarafından destekleneceğini ve yüzde 20 artırılmış performans sunan bir Intel Iris Xe G7 96EU grafik işlemcisi içereceğini de onayladı.

Cihaz, 400nit yüksek parlaklık, 2880 × 1800 piksel ekran çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızı ve DC karartma sunan 14 inç 2.8k 16:10 ekrana sahip olacak. Ayrıca bir TÜV Rheinland koruma sertifikası, düşük Blu-ray Sertifikası ve Dolby Vision desteği de sunacak.

Ayrıca bkz: Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Tanıtıldı!