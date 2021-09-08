Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook Tanıtıldı!

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook görücüye çıktı. Piyasadaki en iyi Chrome OS cihazlarından biri olan bu tablet, önceki modele göre bir hayli iyi ve bir sürü özelliğe sahip. Gelin Lenovo’nun yeni cihazına birlikte göz atalım.

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook

Lenovo’nun yeni Chrome OS tableti, geçen yılki model gibi iki tonlu bir kaplamaya sahip. Abyss Blue ve Storm Grey olmak üzere iki renkle satışa sunuluyor. Cihaz 305.86 x 186.74 x 7.25mm boyutlarında ve 700 gram ağırlığında.

Samsung Display tarafından sağlanan 13,3 inç OLED panele sahip. Bu ekran 1920 x 1080 piksel (FHD), %100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 400 nit parlaklığı sunuyor. Ekran ayrıca TÜV Rheinland Eyesafe Display ve SGS Eye Care Display sertifikalarına sahip.

Ürün, 4GB/8GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB/256GB eMMC SSD ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 yonga seti tarafından destekleniyor. Bağlantı cephesinde, çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.1, 2 x USB 3.0 Gen 1 Type-C bağlantı noktalarını ve bir pogo-pin konektörünü destekliyor.

Tıpkı eski modelde olduğu gibi, bu da çıkarılabilir bir klavye aksesuarı ve bir kickstand kılıfı ile birlikte geliyo. Ek olarak, yeni model arkaya manyetik olarak takılabilen bir USI kalemi de sunuyor.

Ses kısmından bahsedecek olursak, tablet 4 x 1W stereo hoparlörle geliyor, ancak 3,5 mm kulaklık jakına sahip değil. Son olarak, 15 saate kadar dayanacak şekilde derecelendirilen 42WHr pil ile destekleniyor. Cihazın fiyatı 429 dolar olarak belirlendi.

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