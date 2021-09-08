Lenovo Yeni Oyun Monitörlerini Satışa Sundu

Lenovo, bu hafta başlarında Tech World 2021 etkinliğinde bir sürü yeni ürünü piyasaya sürdü. Bu ürünler arasında, profesyonellere ve oyunculara yönelik yeni ThinkVision monitörleri de bulunuyor.

ThinkVision P27u-20

Yeni ThinkVision P27u-20, Lenovo’nun profesyonellere yönelik en yeni monitörü. Fabrikada kalibre edilmiş renk doğruluğu ile yüzde 99,1 DCI P3 ve yüzde 99,5 Adobe RGB içeren çift geniş renk gamı ​​sunuyor. Başka bir deyişle, fotoğraf, video ve grafikle ilgili alanlarda çalışan içerik oluşturucular için tasarlanmış. VESA Sertifikalı HDR400 desteğine sahip UHD ekranlı 27 inç IPS ekrana sahip.

Yeni monitör aynı zamanda Energy Star 8.0 ve Thunderbolt 4.0 yerleştirme ekran bağlantı noktasına da sahip. Ayrıca marka, monitörü üretken bir hub olarak işlev görecek ve 40 Gbps’ye kadar görüntü ve veri taşıyan ve dizüstü bilgisayarınıza 100W’a kadar güç sağlayan Thunderbolt 4.0 giriş ve çıkışı dahil olmak üzere birden fazla USB 3.2’ye sahip tek kablo yerleştirme çözümüyle satışa sundu. Yeni tek kablolu bağlantı teknolojisinin yanı sıra, muhteşem hoparlörü de bulunuyor.

Lenovo G27e-20 ve G24e-20

Profesyonel ekranın yanı sıra Lenovo, yeni tüketici G serisi oyun monitörleri serisinde iki yeni monitör de piyasaya sürdü. Bunlar, oyunculara uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitim için de kullanılabilecek sürükleyici bir PC oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış. Bir oyun ekranı olmasına rağmen, rekabetçi bir fiyata yetenekli bir monitör isteyen genç profesyoneller için yüksek performans ve kalite sunuyor.

Her iki yeni oyun monitörü de sorunsuz, düşük gecikmeli bir oyun deneyimi için AMD FreeSync Premium teknolojisine sahip. Monitörler, rekabetçi oyunlar için harika olan 100Hz yüksek yenileme hızı panellerine (120Hz hız aşırtma desteği ile) sahip. Adından da anlaşılacağı gibi, G27e-20 27 inç ekrana sahipken G24e-20 daha küçük 23,8 inç panel sunuyor. Her ikisi de renk doğruluğunu artırmak için 300 nit parlaklık ve yüzde 95 sRGB renk gamı ​​vaat ediyor ve FHD çözünürlüklü VA panellerden oluşuyor.

ThinkVision P27u-20 profesyonel monitör, Aralık 2021’de 769 ABD Doları fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Öte yandan, iki G serisi oyun monitörleri, 27 inçlik model 239 ABD Doları ve 24 inçlik model 209 ABD Doları fiyatla önümüzdeki ay Ekim ayında piyasaya sürülecek.

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