Lenovo Chromebook 300E Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, sağlam bir tasarıma sahip yeni bir Chromebook’u duyurdu. Yeni bilgisayar bir AMD işlemciye ve 4G desteğine sahip ancak yalnızca AT&T’den satın alınabiliyor.

Lenovo Chromebook 300E, Gorilla Glass tarafından korunan 11,6 inç ekran sunuyor. Ekran, tablet haline geri katlanmasını sağlayan iki adet 360 derece menteşe aracılığıyla sıvı dökülmesine karşı dayanıklı bir klavyeye bağlanıyor.

Chromebook’a güç sağlayan bir AMD işlemci, çift çekirdekli AMD 3015Ce. Bu, yeni cihazı Chrome Unboxed’a göre LTE’li ilk AMD Chromebook yapıyor. Yonga seti, 47Wh’lik bir pilden güç alıyor ve Lenovo, bir gün boyunca kullanım sunuyor. Chromebook’ta 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor.

Bağlantı noktaları için sol tarafta bir USB-A bağlantı noktası, bir mikrofon-kulaklık birleşik jakı ve bir MicroSD kart yuvası ile birlikte bir USB-C güç girişi bağlantı noktası var. Ayrıca sağ tarafta bir HDMI bağlantı noktasıyla birlikte ikinci bir USB-A bağlantı noktası bulunuyor.

720p web kamerası ekranın üstüne yer alıyor ve kamera kullanılmadığında yerine kaydırabileceğiniz bir gizlilik kapağına sahip. Chromebookun satış fiyatı 419 dolar olarak belirlendi.

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