Lenovo K13 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, Rusya’daki K serisi akıllı telefonlarına yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon ekledi. Lenovo K13 olarak adlandırılan telefon, teknik özellikler açısından geçen yıl piyasaya sürülen K12 akıllı telefondan bir adım geride kalıyor.

Akıllı telefon, 1600 x 720 piksel HD+ ekran çözünürlüğü ve normal 60Hz yenileme hızı sunan 6.52 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca ekranın üstünde 5 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir su damlası çentiği var.

Cihazın arka tarafında 13 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü içeren çift kamera kurulumu bulunuyor. Ek güvenlik için arka panele monte edilmiş bir parmak izi sensörü de var.

Lenovo K13, 1,6 GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip Unisoc SC9863A yonga seti tarafından destekleniyor. Cihaz 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor.

Ayrıca depolama kapasitesini daha da genişletmek için bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor. Buna karşılık, K12, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama sunan Qualcomm Snapdragon 460 işlemci tarafından desteklenmekteydi.

Telefonda 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 ve GPS dahil olmak üzere olağan bir dizi bağlantı seçeneği var. Telefon, kutusundan çıktığı haliyle Android işletim sistemini çalıştırıyor ve 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Lenovo K12, 106 dolar fiyat etiketiyle ve tek bir renk (mavi) seçenegiyle görücüye çıktı.