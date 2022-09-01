Lenovo Glasses T1 Tanıtıldı!

Günümüzde teknoloji her geçen gün kendini geliştirmekte, bildiğiniz gibi IFA 2022’de birçok teknolojik ürün kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu teknolojik aletlerin arasında Lenovo’nun Glasses T1 gözlüğü de bulunuyordu. Bugün ki yazımızda sizlerle Lenovo Glasses T1 teknik özelliklerini inceleyeceğiz.

Meta ve Google başta olmak üzere birçok şirket AR/VR teknolojileri çalışmalarında oldukça ileriye giderek çalışmalarını hızlandırmış durumda. Lenovo’da AR/VR çalışmalarına bu yıl itibari ile hızlandırmış durumda.

Gelelim Glasses T1’in teknik özelliklerine beraber göz atalım; Yeni çıkan gözlük sayesinde telefon ve bilgisayar için ikinci ekran olarak kullanabileceksiniz. Type-C bağlantısı ile uyumlu olan Lenovo Glasses T1 modelinin Windows, macOS, Android ve iOS işlemcilerle uyumlu olacak.

Bir diğer merak edilen konu ise iPhone kullanıcılarından geldi. Type-C bağlantısının yanında Lightning girişinin olup olmayacağı merak konusuydu. Şirket, iPhone kullanıcılar için Lightning girişine sahip kablonun da kutudan çıkacağını belirtti. Cihazda sağ ve sol göz için iki ayrı ekran olacağını belirten firma, ekranların 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu duyurdu.

En önemli konu ise numaralı gözlük kullanan kişiler için ekranda yer alan çerçeveye numaralı gözlük camlarını yerleştirebilecekler.

Lenovo, Glasses T1 modelini 2022 yılının sonunda Çin pazarında satışa sunacağını açıkladı. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapmayan şirket 2023 yılında tam bir fiyat vermeyi planlıyor.

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