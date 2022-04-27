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Lenovo IdeaPad 14 ve 15 Ryzen Edition Görücüye Çıktı

IdeaPad 14, 14 inçlik bir ekranla gelirken IdeaPad 15, her ikisi de Full HD ekran çözünürlüğünü destekleyen 15,6 inçlik bir ekrana sahip. Yazılım bölümünde cihazlar son Windows 11 işletim sistemi desteğiyle geliyor. Pil kapasitesine gelince, 42 Wh pil ile çalışıyor. Cihazların fiyatı 458 dolardan başlıyor.

Ayşen Sıla

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Lenovo-IdeaPad-14-15-Ryzen-Edition

Lenovo, geniş ürün yelpazesi sayesinde dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar markalarından biri oldu. Şirketin IdeaPad serisi altında bir sürü ekonomik dizüstü bilgisayarı var ve portföyü oldukça geniş. Şirket, Çin’de iki yeni giriş seviyesi dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Lenovo IdeaPad 14 Ryzen Edition ve Lenovo IdeaPad 15 Ryzen Edition bugün satışa çıktı.

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Lenovo IdeaPad 14 Ryzen Edition ve Lenovo IdeaPad 15 Ryzen Edition

Adından da anlaşılacağı gibi, her iki cihaz da AMD’nin Ryzen işlemcilerinden güç alıyor. Bu durumda dizüstü bilgisayarlar, altı çekirdekli, 12 iş parçacıklı ve 4 GHz‘e kadar saat hızı sunan AMD Ryzen R5 5500U işlemciden güç alıyor.

İşlemci 7nm işlem kullanılarak üretilmiş ve ayrıca bir Vega 7 Core grafik işlemcisi ile birlikte geliyor. Bellek yapılandırmasına gelince; dizüstü bilgisayarlar 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı vaat ediyor.

Lenovo-IdeaPad-14-15-Ryzen-Edition

IdeaPad 14, 14 inçlik bir ekranla gelirken IdeaPad 15, her ikisi de Full HD ekran çözünürlüğünü destekleyen 15,6 inçlik bir ekrana sahip. Yazılım bölümünde cihazlar son Windows 11 işletim sistemi desteğiyle geliyor. Pil kapasitesine gelince, 42 Wh pil ile çalışıyor. Cihazların fiyatı 458 dolardan başlıyor.

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