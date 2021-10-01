Lenovo İdeapad 3i ve Lenovo Flex 3i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo Perşembe günü, yepyeni Lenovo IdeaPad 3i ve IdeaPad Flex 3i Chromebook’ları piyasaya sürerek IdeaPad ve Flex serisini yeniledi. Dizüstü bilgisayarlar ChromeOS ile çalışıyor ve 11,6 inçlik kompakt bir ekrana sahip.

IdeaPad 3i, 11,6 inç ekran ve 14 inç ekran olmak üzere iki ekran boyutunda geliyor. Full-HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD panelden oluşuyor. IdeaPad Flex 3i ise 11,6 inçlik dönüştürülebilir bir gövdeye sahip. Flex 3i’nin ekranı döndürerek tablet veya dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen 2’si 1 arada bir dizüstü bilgisayar olduğu iddia ediliyor. Esneklik sunan 360 derecelik bir menteşeye sahip.

IdeaPad 3i, Celeron 4020 işlemci ve 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanına sahip. IdeaPad Flex 3i ise, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip bir Celeron N4500 işlemci sunuyor.

Her iki dizüstü bilgisayarda da Intel UHD grafikleri bulunuyor ve Google’ın Chrome OS işletim sistemiyle çalışıyor. İkili, 3,5 mm kulaklık jakı, USB-A bağlantı noktaları ve bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip.

Lenovo IdeaPad 3i, 11 inçlik model için 310 dolar ve 14 inçlik model için 350 dolar fiyat etiketine sahip. Öte yandan, Lenovo Flex 3i 417 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

Flex 3i, tek Arctic Grey renk çeşidiyle gelirken IdeaPad 3i’nin iki renk çeşidi var: Onyx Black ve Platinum Grey. Chromebook’lar 3 Ekim’den itibaren Flipkart ve Lenovo’nun resmi web sitesinde satışa sunulacak.

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