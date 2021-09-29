Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo yeni Microsoft Windows 11 destekli cihazlarını tanıttı. Toplamda beş modeli piyasaya süren şirket, sahiden de iyi cihazlar vaat ediyor. Bu yazımızda Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Edition‘ı ele alıyoruz.

Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Edition Teknik Özellikleri

Lenovo YOGA 13s 2021 Ryzen Edition, 13.8 mm minimum kalınlığa sahip olan bir metal gövde sunuyor. Ayrıca, sadece 1,22 kg ağırlığında geliyor.

Bilgisayar bir AMD Ryzen 5 5600U işlemci tarafından destekleniyor. Yonga seti, 16GB DDR4 RAM ve 512GB SSD ile eşleştirilmiş. Yazılıma kısmında ise yeni Microsoft Windows 11 sunuyor.

Ayrıca dizüstü bilgisayar, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, %100 sRGB renk gamına ve düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland sertifikasına sahip 13 inç LCD panel vaat ediyor. Ekran DC karartma, Dolby Vision ve akıllı ekran parlaklığını destekliyor.

Bağlantı söz konusu olduğunda cihaz, WiFi 6, 2 x USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık jakı ile birlikte geliyor. Bu bilgisayarın diğer özellikleri arasında tam boyutlu bir arkadan aydınlatmalı klavye, Dolby Atmos, Modern Standby ve Windows Hello yüz kimlik doğrulama sistemi ile çift stereo hoparlör bulunuyor. Son olarak, dizüstü bilgisayar 65W USB PD hızlı şarj desteğine sahip 50Wh pil ile geliyor ve yaklaşık 720 dolar fiyat etiketi sunuyor.

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