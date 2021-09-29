Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Dün Lenovo, Çin’de beş yeni dizüstü bilgisayar tanıttı. Bu dizüstü bilgisayarların en önemli özelliği, Microsoft Windows 11 işletim sistemiyle çalışmalarından kaynaklanıyor. Windows’un son sürümüne sahip piyasadaki birkaç bilgisayardan biri olarak görücüye çıkıyorlar. Bu yazıda bu ürünlerden ikisine, yani Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition ve Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Ryzen Edition‘a bir göz atacağız.

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Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition / Ryzen Edition Teknik Özellikleri

Adlarından da anlaşılacağı gibi, yeni Lenovo dizüstü bilgisayarlar yalnızca işlemci açısından farklılık gösteriyor. Core Sürümü, NVIDIA GeForce MX450 GPU ile eşleştirilmiş bir Intel Core i5-1155G7 işlemci tarafından destekleniyor. Öte yandan, Ryzen Sürümü, AMD Ryzen 5 5600U ve AMD Ryzen 7 4800U işlemcileri içeren iki modelle geliyor.

Hem Intel hem de AMD modelleri standart olarak 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB SSD ile birlikte geliyor. En önemlisi, Microsoft Windows 11 ile destekleniyorlar. Dizüstü bilgisayarlar, 2.2K çözünürlüğe, 16:10 en boy oranına ve %100 sRGB renk gamına sahip 14 inç LCD panel sunuyor. Parlama önleyici ekran DC karartmayı destekliyor ve düşük mavi ışık emisyonu için TÜV Rheinland sertifikalı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu bilgisayarlardaki bağlantı seçenekleri arasında WiFi 6, 2 x USB 3.2 Gen (Tip-A), 2 x USB Type-C ve HDMI bulunuyor. Ayrıca bir SD kart okuyucusu da var. Diğer özellikler arasında tam boy arkadan aydınlatmalı klavye, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör, Windows Hello yüz kimlik doğrulama sistemi, 56,5 Wh pil ve 65 W USB PD hızlı şarj yer alıyor.

Son olarak, bu dizüstü bilgisayarlar metal bir gövdeye, 15,9 mm kalınlığa ve 1,41 kg ağırlığa sahip. Yaklaşık 912 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldular.