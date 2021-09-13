Windows 11, Apple M1 ile Çalışan Cihazları Desteklemeyecek

Microsoft , Windows 11’in Apple M1 tabanlı cihazlarda desteklenmediğini onayladı. Şirket, Windows işletim sisteminin son sürümünün yeni sürümlerini de yayınladı. Uyumluluk sorunuyla karşı karşıya kalan Windows 11, bazı Apple cihazlarda çalışmayacak.

Haber, şirketin bir aydan kısa bir süre içinde piyasaya sürülecek olan Windows 11 işletim sistemi için bir reklam kampanyası yayınladığı için Amerikan teknoloji devi The Register’ın bir sözcüsü tarafından verilen bir onaydan geliyor.

Ayrıca rapor, şirketin hala Dev ve Beta Kanalları aracılığıyla Windows Insider’lar için önizleme kodunu değiştirdiğini de ortaya koydu. Bir M1 Mac‘te çalışan Windows 11 yakın zamanda tespit edildi, bu da donanım uyumluluğu sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve bir Dev Channel Windows Insider derlemesinde hata görüntülendi.

Bu arada, yeni işletim sistemini doğrudan donanım üzerinde çalıştırmak bile şu anda desteklenmiyor. Bunun dışında, şirket hala Windows 11’in küresel lansmanı üzerinde çalışıyor, ancak bazı Surface Pro X kullanıcıları için kaybolan görev çubuğuna ve işlevsel olmayan başlat menülerine neden olan bir sorun devam ediyor.

Ayrıca bkz: Windows 11, Uygun Olmayan Bilgisayarlarda Engellendi!