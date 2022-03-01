Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook Tanıtıldı!

Lenovo, MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2022’de birden fazla bilgisayarı duyurdu. Bunlardan üçü Chromebook, yani IdeaPad Flex 5i Chromebook, IdeaPad Flex 3i Chromebook ve IdeaPad Duet 3 Chromebook oldu. Bu makalemizde IdeaPad Duet 3 Chromebook’u ele alıyoruz.

Lenovo IdeaPad Duet 3 Chromebook

Lenovo’nun yeni duyurulan IdeaPad Duet 3 Chromebook’u; IdeaPad Duet 5 Chromebook’un sade bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, bir OLED panelin aksine daha küçük bir LCD ekran; dörtlü yerine çift stereo hoparlör ve aynı işlemciye sahip olmasına rağmen; daha düşük pil ömrü ile geliyor.

Lenovo, IdeaPad Duet 3 Chromebook’un orijinal IdeaPad Duet Chromebook‘un kardeşi olduğunu söylüyor. Ayrıca tüm Lenovo tabletlerinde bulunan ikonik çift tonlu kaplamaya sahip. Yalnızca 7,90 mm kalınlığında olduğunu da belirtelim. Bu arada cihaz, Fırtına Grisi ve Sisli Mavi adlı iki renk seçeneğine sahip.

Cihaz, 2K piksel çözünürlüğe ve 5:3 en boy oranına sahip 11 inç LCD panelle geliyor. 4GB/8GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB/256GB eMMC depolama ile birleşmiş bir Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 işlemci desteği taşıyor.

Chrome işletim sistemine ev sahipliği yapan cihaz; çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.1, 2 x USB 3.0 Gen 1 (Tip-C) ve resmi klavye aksesuarı için bir pogo pinli konektör gibi çoklu bağlantı seçenekleri vaat ediyor. Diğer özellikler arasında çift stereo hoparlör; 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, 12 saate kadar pil ömrü ve 45 W hızlı şarj yer alıyor. Cihazın fiyatı 349 euro.