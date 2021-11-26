Lenovo Legion Slim 7 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo Perşembe günü Lenovo Legion Slim 7 adlı yeni bir oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Dizüstü bilgisayar AMD’nin Ryzen işlemcisi ile birlikte geliyor ve RTX 3060Ti GPU‘ya sahip.

Lenovo Legion Slim 7

Legion Slim 7, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 15,6 inç IPS LCD ekran ile geliyor. 165Hz ekran yenileme hızına ve yansıma önleyici ekran teknolojisine sahip. Ekran Dolby Vision sertifikası ve G-Sync ve Free-Sync desteği de vaat ediyor. Daha iyi görünürlük için 300 nit parlaklığa sahip.

Slim 7, 3.3GHz’de saat hızına sahip altı çekirdekle gelen AMD Ryzen 5 5600H işlemciden güç alıyor. İşlemci, 4.2GHz’e sahip. Ayrıca Ryzen 7 işlemcili bir model daha var. CPU’ya yardımcı olmak NVIDIA GeForce RTX grafik kartları kullanılıyor. Dizüstü bilgisayarın RTX 3050Ti ve RTX 3060Ti adlı iki modeli var.

Dizüstü bilgisayar 16 GB RAM ile birlikte geliyor ve 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD depolama alanına sahip. Hem RAM hem de depolama, sırasıyla 24 GB ve 2 TB’a kadar genişletilebiliyor. Windows 10 ile gelen cihaz, Windows 11 güncellemesi de sunuyor.

Oyun dizüstü bilgisayarı olduğu için Legion Coldfront 3.0 adlı bir soğutma sistemi ile birlikte geliyor. Ayrıca klavye üzerindeki kontrollerle değiştirilebilen iki fan ile ısıyı dağıtıyor. Klavyeden bahsetmişken, dizüstü bilgisayarın özel bir sayısal tuş takımına sahip arkadan aydınlatmalı bir klavyesi var. Cihazın fiyatı ise 3,233 dolardan başlıyor.

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