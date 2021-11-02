Lenovo, Yeni Yoga Serisi Bilgisayarlarını Tanıttı!

Lenovo, iki yeni dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Bu yeni notebooklar, şirketin YOGA serisinin bir parçası; ve Microsoft’un en yeni Windows 11’ini çalıştıran AMD’nin Ryzen 5000 serisi işlemcileri tarafından desteklenen; YOGA Pro 14s Carbon 2022 ve Yoga 16s 2022‘yi içeriyor. Hadi gelin bu yeni bilgisayarlara birlikte göz atalım.

YOGA Pro 14s Carbon 2022

İlk model olan YOGA Pro 14s Carbon; iki dizüstü bilgisayardan daha küçüğü olarak karşımıza çıkıyor ve 14 inçlik bir ekrana sahip. 90Hz yüksek yenileme hızı sunan 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip bir OLED panele sahip. Ayrıca ekran yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 1,07 milyar renk sunuyor. Özellikle dizüstü bilgisayardaki renkler de fabrikada kalibre edilmiş (ΔE＜2) ve maksimum parlaklığı 600 nit’e ulaşabiliyor. Dizüstü bilgisayar Dolby Vision Atmos ve hatta DisplayHDR True Black 500 sertifikası ile geliyor.

Etkileyici 1,08 kilogram ağırlığında ve sesi için Dolby Atmos sertifikasıyla gelen; ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar. 61 Whr pil paketi ile çalışıyor ve AMD Ryzen 7 5800U işlemciyi; 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama ile destekliyor. Bağlantı için iki USB C Tipi bağlantı noktası; bir kart okuyucu ve bir 3,5 mm kulaklık jakı vaat ediyor. Bu arada YOGA Pro 14s 2022, 10 Kasım’dan itibaren yaklaşık 1.250 fiyatla görücüye çıkacak. Sıra diğer modelde.

YOGA 16s 2022

Bu ikilinin yüksek modeli olan YOGA 16s 2022; sağlam özelliklere sahip olmasına rağmen üretkenlik tabanlı bir dizüstü bilgisayar. 16s, yüzde 100 sRGB renk gamı ​​kalibrasyonuna sahip olan ve hatta HDR’yi destekleyen; 16 inçlik ekranında 2560 x 1600 çözünürlüğe sahip. Maksimum 500 nit parlaklık ve 120Hz/10-bit ve 144Hz/8-bit arasında değişiyor. Bu arada 10 bit modunda 1,07 milyar renk ve 8 bit modunda; 16,7 milyon renk üretebilir. Nitekim dizüstü bilgisayarın ekranı da geniş bir 16:10 en boy oranı sunuyor.

Bilgisayarda Team Red’in güçlü Ryzen 7 5800H işlemcisi ve dizüstü bilgisayarı çalıştıran; büyük bir 75 Whr pil var. Dizüstü bilgisayar ayrıca 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama ile birlikte bir NVIDIA GeForce RTX 3050 GPU; sunuyor. Bağlantı için ise WiFi 6 özelliğine sahip. Ayrıca 2 x USB Tip A 3.2 Gen bağlantı noktası; bir SD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık jakı; bir USB Tip C bağlantı noktası ve hatta bir HDMI bağlantı noktası vaat ediyor. Bu arada YOGA 16s 2022, bu ay YOGA Pro 14s‘in yanında satışa çıkacak ve 1.300 dolar fiyata sahip olacak.