Lenovo Yoga 16s 2022, 2 Kasım’da Görücüye Çıkacak!

Yakın zamanda Lenovo, Lenovo Yoga 14s Pro Carbon 2022 olarak adlandırılan Yoga serisi altında piyasaya çıkacak olan dizüstü bilgisayarının tanıtımını yaptı. Şimdi ise şirket aynı seriden bir başka dizüstü bilgisayarı daha tanıttı, Lenovo Yoga 16s 2022.

Her iki dizüstü bilgisayar da 2 Kasım’da Çin pazarında piyasaya çıkacak. Bu arada resmi lansmandan önce şirket, posterleri aracılığıyla bazı önemli özellikleri açıklıyor.

Bilgilere göre Lenovo Yoga 16s 2022, %100 sRGB renk gamını kapsayan; 2560 x 1600 piksel ekran çözünürlüğüne sahip bir dokunmatik ekran ile gelecek.

Ayrıca 500nit yüksek parlaklık ile birlikte HDR desteği de vaat edecek. Ekran 120Hz/10-bit ve 144Hz/8-bit arasında değişecek. 10 bitte yaklaşık 1,07 milyar renk görüntülenirken 8 bit modunda yalnızca 16,7 milyon renk gösterecek.

Raporlar, Lenovo Yoga 16s 2022’nin RTX 3050 grafik kartıyla birlikte AMD R7 5800H işlemci tarafından destekleneceğini söylüyor. Ayrıca sayısal tuş takımı da dahil olmak üzere tam klavye ile birlikte geliyor.

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