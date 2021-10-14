Lenovo TAB6 5G Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Lenovo, yeni bir tableti resmi olarak duyurdu. Yeni Lenovo TAB6 5G, 10.3 inç ekran, Snapdragon işlemci ve büyük bir pil ile gelen orta sınıf bir tablet olarak karşımıza çıkıyor.

Lenovo TAB6, 4 GB RAM ve 64 GB yerleşik depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 690 işlemciyle geliyor. Bu işlemci 5G bağlantısını destekliyor. Bu arada tablet 1 TB’a kadar ek depolama için bir microSD kart yuvasına da sahip.

Tablet, 7500 mAh pil içeriyor ve kutudan çıktığı haliyle Android 11 destekliyor. IPX3, IP5X toz ve suya dayanıklılık derecesine sahip olduğunu da belirtelim. Güvenlik için yüz tanıma kilidi de vaat ediyor.

Cihaz, tek bir nanoSIM desteğine sahip olup, şarj ve veri aktarımı için bir USB Type-C özelliğine sahip. Bluetooth v5.1 ve Wi-Fo 802.11 a/b/g/n/ac desteği vaat ediyor. Tablet, 244 x 158 x 8.3mm boyutlarında. Tablet 22 Ekim’den itibaren Abyss Blue ve Moon White renklerle görücüye çıkacak. Tabletin fiyatını henüz öğrenemedik.

Ayrıca bkz: Lenovo Legion Play – Yeni Bir Android El Konsolu