Lenovo Legion Y25 Oyun Monitörleri Yakında Görücüye Çıkacak

Son birkaç hafta içinde, Lenovo’nun yeni Legion Y90 oyun akıllı telefonu ve Legion Y700 tableti için tanıtım videoları ortaya çıktı. Şimdi ise, şirketin Legion markası altında başka bir ürün piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni oyun monitörü profesyonel bir performans vaat ediyor.

Bu arada bu oyun monitörü ilk olarak CES 2022’de görücüye çıkmıştı. Özelliklerinden bahsedersek, oyun monitörü Y25-30 model numarasını taşıyor ve 24,5 inç ekrana sahip. Tam HD çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD panelden oluşuyor.

Ayrıca bu panel 1 ms tepki süresine sahip ve 1000:1 kontrast oranıyla geliyor. Legion Y25 ayrıca yüzde 99 sRGB renk gamı ​​ve 8 bit renk derinliği vaat ediyor. Bağlantı seçenekleri arasında iki HDMI 2.0 bağlantı noktası ve bir Display Port 1.4 arabirimi bulunuyor.

Hatta iki adet 3W hoparlör barındırıyor ve AMD FreeSync Premium teknolojisi ile geliyor. Lenovo’nun yeni oyun monitörü Legion Y90 ile birlikte, 28 Şubat 2022’de piyasaya çıkacak.

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