Lenovo Öğrenciler İçin Yeni Tianjiao Bilgisayarını Duyurdu

Lenovo bugün, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini eğitmek amacıyla inşa edilen yeni Tianjiao hepsi bir arada bilgisayarı duyurdu. Cihaz, bir sürü akıllı yerleşik öğrenme aracıyla birlikte geliyor.

Bilgisayar ‘hepsi bir arada‘ ismini taşıyor. Çünkü dahili bir işlemci ile geliyor ve isteğe göre dikey masaüstüne; normal masaüstüne ve hatta mobil tablete dönüştürülebilen 16 inçlik paneli nedeniyle her şeye dönüşebiliyor. Panel, tabandan ayrılarak taşımayı kolaylıştırıyor.

16 inçlik ekran ayrıca Ren TUV sertifikası ile birlikte geliyor, bu da özellikle uzun süreli çalışma oturumları sırasında gençlerin gözlerini yormasını engelliyor. Sertifika, mavi ışık yayma seviyelerinin düşük tutulmasını sağlıyor.

Lenovo, geçen yıl Tianjiao 16 adlı 16 inç 2K ekranlı ve i5-1155G7 işlemcili başka bir hepsi bir arada bilgisayarı piyasaya sürmüştü. Yeni hepsi bir arada cihazın Tianjiao 16’nın yükseltilmiş bir versiyonu olmasını bekliyoruz. Bu cihaz üç ekran moduyla geliyor.

Cihazın fiyatı ve diğer özellikleri 4 Mart’ta ortaya çıkacak.

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