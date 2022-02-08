Lenovo Legion Y700 Oyun Tableti Yakında Satışa Çıkıyor

Lenovo, Legion Y90 adlı yeni oyun akıllı telefonuyla birlikte Legion Y700 oyun tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket yöneticileri, tableti sosyal medya sitelerinde yoğun bir şekilde ön plana çıkarıyor. Gelin bu yeni oyun tabletine birlikte göz atalım.

Ortaya çıkan bir poster, Legion Y700 Android oyun tabletinin pil kapasitesinin 45W hızlı şarj desteği ile gelecek olan 6550mAh olduğunu ortaya koyuyor. Büyük pil tablete, 6 saate kadar şarj süresi sağlayacak.

Poster, tabletin 2560x1600p çözünürlüğe; 120Hz yenileme hızına, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına ve %100 DCI-P3; renk gamına sahip olduğunu öğrendiğimiz 8.8 inçlik bir ekranla geleceğini belirtiyor. Tabletin Snapdragon 870 işlemciye sahip olduğu da ortaya çıktı ve çift stereo hoparlör ve 3,5 mm kulaklık jakı ile gelecek.

MOBA oyunları oynarken ekranlarında daha fazla içerik isteyen oyuncular için; özel bir ‘Ultra Geniş Görüntüleme Modu’ da vaat edecek. Özellik, en boy oranını varsayılan 16:10 veya 16:9’dan 21:10’a; üstte ve altta siyah çubuklar yardımıyla değiştirerek çalışacak.