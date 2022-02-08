Lenovo Legion Y90, Geekbench’te Görüntülendi!

Lenovo’nun Legion Y90‘ı kısa sürede tanıtmasını bekliyoruz. Fakat bundan önce oyun akıllı telefonu Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Gelin bu yeni telefonun kıyaslama sonuçlarına birlikte göz atalım.

L71061 model numarasına sahip telefon; Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek ve Geekbench; telefonun Android 12 işletim sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Liste, telefondaki 18 GB RAM’i de ortaya koyuyor.

Kıyaslama puanları, önceki Legion 2 Pro modeline göre ufacık bir farkla tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1227 ve 3780 puan aldığını gösteriyor. Lenovo Legion Y90 oyun telefonunun; küresel pazarlarda Lenovo Legion 3 Pro ve 3 Elite olarak piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

Telefonda RGB ışıkları, ikiz soğutma fanı sistemi; ultrasonik tuşları ve iki arka kapasitif düğme dahil olmak üzere oyuna özgü bir sürü özellik vaat edecek. Telefon, 68W şarj desteği ile toplam 5.600mAh olan çift 2.800mAh pil ile gelecek.