İşte Lenovo Legion Y90’ın Tüm Özellikleri

Lenovo Legion Y90‘ın tüm özellikleri ortaya çıktı ve oyun telefonunun piyasadaki en güçlü Android telefon olma yolunda ilerliyor. Lenovo’nun yeni telefonu şimdiye kadar gördüğünüz tüm oyun telefonlarından çok daha harika özellikler vaat ediyor.

Yeni bilgilere göre Legion Y90; 18 GB’ı gerçek fiziksel RAM ve 4 GB sanal olmak üzere 22 GB toplam RAM ile gelen ilk akıllı telefon olacak. Bu akıllı telefon sektöründeki rekor bir dahili hafıza kapasitesi. Depolama ise bir o kadar etkileyici. 512 GB ve 128 GB depolama ile toplam 640 GB depolamaya sahip olacak.

Legion Y90’ın ekranı, 144Hz yenileme hızına ve; 720Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip; 6.92 inçlik bir E4 Samsung AMOLED panel ile gelecek. Bu, hem normal işlemlerin hem de oyun oynamanın mükemmel olması gerektiği anlamına geliyor. Oyun telefonunun kendisine verilen her görevi zahmetsizce yerine getirmesine yardımcı olacak; birinci sınıf Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip olmasını bekliyoruz.

Fotoğraf için Lenovo Legion Y90, arkada başka bir 16MP sensörle eşleşmiş OmniVision’ın 64MP OV64A 1/1.32 sensörüne sahip olacak. Ön kısımda ise Samsung’un 44MP GH1 sensörü yer alacak. 5600 mAh devasa bir pil ile gelen telefon 68W hızlı şarjı da beraberinde getirecek.

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