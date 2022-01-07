Lenovo Legion Y90’ın Tasarımı Ortaya Çıktı

Lenovo, son birkaç gündür Android tabanlı oyun cihazının tanıtımını yapıyor. Bu ürünler, bir akıllı telefon ve bir tablet, şirketin Legion markası altında piyasaya çıkacak. Bu cihazlar Legion Y90 ve Legion Y700 adını taşıyor.

Lenovo, bugün erken saatlerde Lenovo Y90’ın tasarımını gözler önüne serdi. Klip, telefonun kavisli cam arkası ve metal çerçeveli Lenovo Legion Phone Duel 2 ile benzer bir tasarıma sahip olacağını doğruluyor.

Videodan da görebileceğiniz gibi cihazdaki çift arka kamera merkezde yer alacak. Telefonun ortasında ısı için bir havalandırma; Y şeklinde bir RGB ışığı, bir LED flaş ve LEGION markası yer alacak.

Ön tarafta, geleneksel akıllı telefonların aksine, telefonda bir çentik veya bir delik olmayacak. Bunun yerine, uzun bir kulaklık parçasının; iç içe geçtiği bir çerçeveye ve bir selfie kamerasına sahip olacak.

Ardından, sağ tarafta bir güç düğmesi ve üstte ikinci bir mikrofonlu telefon bulunan iki havalandırma deliği olacak. Önceki tanıtımlarda iki USB Type-C bağlantı noktası (biri solda ve diğeri altta), solda bir ses seviyesi düğmesi var.