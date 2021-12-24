Lenovo Legion Y90 144 Hz Ekran ile Geliyor

2021 yılının bitmesine sayılı günler kalırken, birçok teknoloji devi 2022 yılına damga vuracak ürünlerini tanıtmaya başladı. Özellikle Xiaomi, Realme ve Vivo yeni ürünlerini yeni yılın ilk haftasında satışa sunacak. Lenovo bu durum karşısında oyun telefonu olan Legion Y90 modelini Ocak ayında kullanıcılara sunacak.

Lenovo’nun özellikle oyunlarda yüksek performans vermesi için geliştirdiği Legion Y90 hakkında pek bilgi bulunmuyor. Ancak bazı kaynaklardan teknik detaylar hakkında ufak kaynaklar gelmeye başladı.

Lenovo Legion Y90, 144Hz yenileme hızı ve 6.92 İnç bir AMOLED ekrana sahip olacak. HDR destekleyen ekran 720 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla beraber gelecek. Ayrıca cihaz ısınmasını önlemek için çift soğutma motoru yer alacak.

Çift soğutma motoru hakkında Lenova henüz resmi bir açıklama yapmadı. Legion Y90’ın 120 fps‘te oyun oynamaya devam edeceğini ve 20-30 dakikalık oyundan sonra bile nispeten soğuk kalacağını söylendi.

Tanıtımına kısa bir süre kalan Lenovo Legion Y90 hakkında detaylı bilgiye önümüzde günlerde ulaşacağız. Birçok amiral gemisi telefon piyasada olacakken, Lenovo’nun oyun telefonu geliştirmesi dikkatleri üzerine çekti.

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