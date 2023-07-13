Lenovo Legion Y700 2023 Özellikleri Belli Oldu!

Lenovo’nun ilk oyun tableti geçen yıl Legion Y700 ile tanıtıldı. Şimdi modelin 2023 versiyonu raflarda yerini alacak.

Tanıtımı yaklaşan oyun tableti, 1.600 x 2.560 piksel çözünürlüğe sahip 8,8 inç LCD ekran koruyacak. Bununla beraber 144 Hz ekran tazeleme hızıyla geleceğini açıklandı. Cihaz ayrıca 6.550 mAh bataryasını ve 45 W kablolu şarj desteğini beraberinde getirecek. Önde 8 MP selfie kamerası ve arkada 13 MP kamera yer alacak.

Diğer belli olan özellikler arasında termalleri kontrol altında tutmaya yardımcı olan bir X ekseni lineer motor, çift hoparlör ve büyük bir VC soğutma plakası yer alıyor.

İlerleyen günlerde cihaz hakkında daha fazla bilginin paylaşılmasını ve hangi pazarlarda yer alacağı konusunun netleşmesini bekliyoruz.

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