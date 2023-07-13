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Lenovo Legion Y700 2023 Özellikleri Belli Oldu!

Lenovo'nun ilk oyun tableti geçen yıl Legion Y700 ile tanıtıldı. Şimdi modelin 2023 versiyonu raflarda yerini alacak.

İbrahim Özbek

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lenovo legion y700 2023

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Lenovo’nun ilk oyun tableti geçen yıl Legion Y700 ile tanıtıldı. Şimdi modelin 2023 versiyonu raflarda yerini alacak.

Tanıtımı yaklaşan oyun tableti, 1.600 x 2.560 piksel çözünürlüğe sahip 8,8 inç LCD ekran koruyacak. Bununla beraber 144 Hz ekran tazeleme hızıyla geleceğini açıklandı. Cihaz ayrıca 6.550 mAh bataryasını ve 45 W kablolu şarj desteğini beraberinde getirecek. Önde 8 MP selfie kamerası ve arkada 13 MP kamera yer alacak.

Diğer belli olan özellikler arasında termalleri kontrol altında tutmaya yardımcı olan bir X ekseni lineer motor, çift hoparlör ve büyük bir VC soğutma plakası yer alıyor.

lenovo legion y700 2023

İlerleyen günlerde cihaz hakkında daha fazla bilginin paylaşılmasını ve hangi pazarlarda yer alacağı konusunun netleşmesini bekliyoruz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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