Lenovo Legion Y700 Oyun Tableti Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo merakla beklenen Legion Y90 oyun akıllı telefonunu duyurdu. Ancak şirket, Legion Y700 olan yeni bir oyun tabletini de aynı etkinlikte piyasaya sürdü. Gelin yeni oyun tabletine birlikte göz atalım.

Lenovo Legion Y700

Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni tableti, Legion Y90 gibi benzersiz bir tasarıma sahip değil. Aksine, daha minimalist bir estetik ve birinci sınıf bir yapı kalitesi vaat ediyor. Cihaz, 100 DCI P3 renk gamını destekleyen 8,8 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip.

2560 x 1600 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Y90’a benzer şekilde tablette de göze çarpan bir çene ve çentik var; ancak yan taraftaki çerçeveler bile oldukça görünür durumda.

Tabletin oyun kitlesini hedef alması nedeniyle şirketin göz alıcı bir görünümden ziyade; metalik çerçeve ile eldeki hissi ön plana çıkardığı açık. Legion Y700 oyun tableti 3,5 mm kulaklık girişine sahip ve oyun modunda kaynak izleme penceresi için özel bir anahtarın yanı sıra ses seviyesi düğmeler;, güç düğmesi gibi olağan düğme seçenekleriyle geliyor.

Y90’a benzer şekilde; 8500 mm² VC soğutma ve 45357,7 mm² toplam ısı dağıtma malzemelerini içeren özel bir soğutma mekanizmasına da sahip. Legion Y700, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile gelen; Qualcomm Snapdragon 870 işlemciye sahip. 45W hızlı şarjı destekleyen ve ZUI 13 ile çalışan büyük bir 6.550mAh pil paketi ile çalışıyor.

Cihaz aynı zamanda gelişmiş çoklu göreve izin veren akıllı bölünmüş ekran özelliğini de destekliyor. Legion Y700’ün arka tarafında LED flaşla gelen 13 megapiksel kamera bulunurken; ön tarafında 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Tabletin fiyatı 348 dolardan başlıyor.