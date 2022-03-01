Lenovo Legion Y90 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, merakla beklenen bir oyun akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Birinci sınıf teknik özelliklere sahip Legion Y90 sonunda görücüye çıktı. Şirket, Legion serisi oyun dizüstü bilgisayarlarıyla tanınıyor ve şimdi üst düzey bir oyun telefonuyla karşımıza çıkıyor.

Lenovo Legion Y90

Öncelikle Lenovo, cihazın daha uzun süre optimum seviyede çalışmasını sağlamak için; sağlam bir soğutma mekanizması sunmaya önem verdi. Legion Y90, 3520 mm² büyük VC soğutma plakası ve gelişmiş soğutma için daha iyi hava alımı için kanat tasarımına sahip çift fanları dahil olmak üzere 1600 mm²’den fazla ısı dağıtma malzemesine sahip. Arka kısım, merkezdeki ikonik “Y” Legion markalı kamera modülü ile çok benzersiz bir görünüm vaat ediyor.

Bu oval şekilli kamera muhafazası logosunda da RGB aydınlatma ile geliyor. Ayrıca, iki fiziksel fana giden havalandırma deliğine de ev sahipliği yapıyor. Dikkate değer diğer oyun özelliği, aynı zamanda özelir dört düğmesi diyebiliriz.

Önde ise HDR10+ desteği, 2460×1080 piksel çözünürlük ve 144Hz ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızı gibi yüksek yenileme hızına sahip 6.92 inç E4 AMOLED ekrana sahip. Bu panel ayrıca HDR10+’ı da destekliyor.

Lenovo Legion Y90 oyun akıllı telefonu; Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen1 işlemcisi ile birlikte geliyor. Bu, 18 GB RAM (4 GB sanal RAM genişletmeyi destekliyor) ve 512 GB’a kadar dahili depolama vaat ediyor.

Özellikle, en üst model, gelişmiş bellek okuma ve yazma hızları için; UFS 3.1 depolama ile bir RAID 0 sistemi oluşturan 128 GB SSD depolamaya da sahip. Arka kamera modülü, 64 megapiksel ana sensör ve 13 megapiksel ultra geniş açılı lens içeren; çift kamera kurulumundan oluşuyor.

Öte yandan, ön tarafta tek başına bir 16 megapiksel selfie kamera yer alıyor. Cihaz, 68W’a kadar hızlı şarjı destekleyen büyük bir 5.600mAh pil ile çalışıyor. Bu, akıllı telefonun sadece 38 dakikada tamamen şarj olmasını sağlıyor. Diğer özellikler arasında OTG desteği, Wi-Fi 802.11ax; Bluetooth v5.2 ve iki adet USB C Tipi bağlantı noktası yer alıyor. Telefonun fiyatı 633 dolardan başlıyor.