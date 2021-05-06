Lenovo Tab M10 5G, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Lenovo, geçtiğimiz ay Çin’de Xiaoxin Pad Plus adlı yeni bir tablet piyasaya süreceğini resmen doğruladı. Ek olarak, bir kaynak şirketin bu tabletin bir 5G modelini de piyasaya süreceğini açıkladı.

Şimdi, haftalar sonra, söz konusu tabletin uluslararası modeli Geekbench ve Google Play Console’da görüldü. Çevrimiçi veritabanlarında Lenovo Tab M10 5G adlı yeni bir Lenovo tablet görüldü. Cihazın listeleri bazı teknik özelliklerini doğruluyor.

Geekbench’e göre, bu piyasaya sürülmemiş tablet Android 11 ile çalışacak ve 4GB RAM ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 690 işlemci tarafından desteklenecek. Oysa Google Play Console, 6GB RAM modeli olacağını da öne sürüyor.

Ayrıca bu tablet, 1200 x 1920 piksel (WUXGA) ve 240 DPI çözünürlüğe sahip bilinmeyen boyutta bir ekrana sahip olacak. Son olarak Lenovo Tab M10 5G, TB-X607Z model numarasıyla gelecek.

Bu model numarası, Lenovo Xiaoxin Pad Plus’ın (TB-J607Z) yalnızca WiFi özellikli modeline benziyor Dolayısıyla Lenovo Tab M10 5G’nin Çin’de Lenovo Xiaoxin Pad Plus 5G olarak satılacağını düşünüyoruz.