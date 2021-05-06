Lenovo Xiaoxin Pad Plus’ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Dün Lenovo, yeni tableti Xiaoxin Pad Pro 2021‘in bazı temel özelliklerini açıkladı. Rapor, amiral gemisi tablete kısmi bir bakış sağlayan bazı görüntüler de içeriyordu. Bugün ise Xiaoxin Pad Plus adlı başka bir tablet ortaya çıktı.

Xiaoxin Pad Plus, Lenovo’ya göre pürüzsüz ve yumuşak bir yüzeye sahip olacak. Tablet, görüntüde çift tonlu bir kaplamayla beyaz renkte gösteriliyor. Görüntü ayrıca, tabletin çıkıntı yapan çift arka kameraya ve Dolby Atmos’a sahip olduğunu gösteriyor.

Xiaoxin Pad Plus, Snapdragon 750G işlemciyle çalışan orta sınıf bir tablet olacak. Lenovo, bir soruya yanıt vererek cihazın işlemcisini de onayladı. Xiaoxin Pad Plus’ın 5G modeme sahip olması bekleniyor, ancak isteyenler için Wi-Fi çeşitleri de mevcut olacak.

Tabletin Lenovo Tab M10 5G olarak Çin dışında satılma ihtimali bulunuyor. Bunun nedeni, Tab M10 5G‘nin model numarasının (TB-X607Z) Xiaoxin Pad Plus’a (TB-J607Z) benzer olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte ilki, aynı zamanda bir 5G işlemci olan farklı bir işlemciye (Snapdragon 690) sahip olacak.