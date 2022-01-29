Lenovo Tab P12 Pro, Android 12 L Beta 2 Güncellemesi Alıyor

2021 yılının sonlarında duyurulan Android 12 L Beta 2, Pixel cihazlarda piyasaya sürülmüştü, şimdi ise Lenovo Tab P12 Pro ile raflarda yerini alacak.

Çıkan haberlere göre, Lenovo Tab P12 Pro Aralık ayının sonunda bu güncellemeyi alacaktı ancak bu 2022 yılına sarkmıştı. Ayrıca, Lenovo’nun bunu yazarken Tab P12 Pro için Android 12L’nin herhangi bir sürüm notunu paylaşmadığını ve web sitesinde listelenen yazılım sınırlamalarının önceki beta sürümüne göre değişmediğini, yani bu sorunların çözülmediği anlamına geldiğini belirtmekte fayda var.

1.7 GB boyutlarındaki Android 12 L Beta 2 güncelleme paketi, Lenovo’nun onayladığı yerlerden indirilebilir. Özellikle kullanım deneyimini artırmak için Android 12 L Beta 2 güncellemesini indirebilirsiniz.

Google, Android 12 Beta 3 Şubat ayında itibaren yayınlanacak. Yaz aylarına gelmeden önce Android’in tüm beta sürümlerini sonuçlandırması bekleniyor. Tab P12 Pro’nun üçüncü Android 12L beta sürümünü alıp almayacağı veya Lenovo’nun son sürüme geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

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