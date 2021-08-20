Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition Tanıtıldı

Bugün Lenovo, yeni bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Bu, Xiaoxin dizüstü bilgisayar serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve Intel’in 11. Nesil Core işlemcilerini ve NVIDIA grafiklerini içeren Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition olarak adlandırılıyor.

Daha önce şirket, AMD’nin en yeni işlemcileri olan Ryzen 5 5600U’yu destekleyen Xiaoxin Air 14 Plus Ryzen Edition’ı piyasaya sürmüştü. Şimdi, Xiaoxin Air 14 Plus Core 2021 Edition, NVIDIA’nın MX450 grafikleriyle birlikte gelen Intel i5-1155G7 işlemciye sahip.

Dizüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayarın Ryzen modeline benzer şekilde 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanına sahip. Xiaoxin Air 14 Plus, 16:10 en boy oranına sahip 14 inç 2.2K LCD ekranla geliyor.

Bu ekran maksimum 300 nit parlaklığa sahip ve yüzde 100 sRGB renk gamının yanı sıra DC karartma ve kullanıcının göz koruması için Alman Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası sunuyor.

Bağlantı noktalarından bahsedersek dizüstü bilgisayar, bir HDMI arabirimi, iki USB Tip A bağlantı noktasının yanı sıra 100W PD şarjını ve veri iletimini destekleyen iki USB Tip C bağlantı noktası vaat ediyor. Yeni Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus Core 2021 Edition, 845 dolar olarak fiyatlandırıldı.

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