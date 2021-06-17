Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021, Dark Night Aurora Rengiyle Göz Kamaştırıyor!

Geçen ay, Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 dünyanın ilk Snapdragon 870 destekli tableti olarak tanıtıldı. Tablet yalnızca gümüş renk seçeneğiyle satışa sunulmuştu. Şirket, tabletin yeni Dark Night Aurora rengini de duyurdu.

Xiaoxin Pad Pro 2021’in Dark Night Aurora çeşidi, 18 Haziran’da ön satışa sunulacak. Yeni tanıtılan koyu deniz mavisi renk 420 dolar fiyatla satışa sunulacak

Tabletten bahsedecek olursak Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021, 2560 x 1600 piksel çözünürlük, bir 90Hz yenileme hızı sunan 11,5 inçlik OLED ekrana sahip dokunmatik yanıt oranı, DCI-P3 bir renk yelpazesi, HDR10, ve Dolby Vision 1 ms. desteğiyle geliyor. Tablette 128 GB dahili depolama bulunuyor.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro’nun ön tarafı 8 megapiksel ana selfie kamera ve 8 megapiksel IR kamera ile donatıldı. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel ana kamera, 120 derece FOV’a sahip 5 megapiksel ultra geniş lens ve bir LED flaş bulunuyor.

Yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olduğunu da belirtelim. Cihaz, Quick Charge 3.0 ve 20W hızlı şarjı destekleyen 8.600mAh pil ile geliyor. Android 11 işletim sistemine dayalı ZenUI 12.5, Dolby Atmos destekli dörtlü JBL destekli hoparlörler, çift bantlı Wi-Fi, USB-C, 4 pogo pimi ve Bluetooth 5.1 gibi başka özelliklere de sahip.